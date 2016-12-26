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26. 12. 2016

Украина приютила шесть тысяч россиян за два года

Украина выдала паспорты своего гражданства 6,261 тысяче россиян в период с 2014 по 2016 годы, сообщил в Facebook брат нардепа Мустафы Найема – Маси, который занимается адвокатской деятельностью.

"Занимаясь одним клиентом, решил уточнить, сколько граждан РФ получили гражданство Украины с 2014 года по 2016. По упрощенному порядку гражданство Украины получили 6261 граждан РФ. Указом Президента – 357 граждан РФ", - написал Найем в Facebook.

Отметим, в январе этого года в федеральной миграционной службе России заявили, что за два года российское гражданство получили 100 тысяч украинцев.

Ранее сообщалось, что с начала 2016 года политического убежища в Украине попросили полсотни россиян.

Источник: korrespondent.net

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