Лишь бы не Тимошенко. Новый скандал с Межигорьем

На этих выходных резиденцая Межигорье, ставшая символом коррупции, вновь появилась в информационном поле.
Третий президент Украины Виктор Ющенко зявил, что Юлия Тимошенко, лидер Батькивщины, планировала жить в этой резиденции и что участок достался Виктору Януковичу, поскольку он "не мог повлиять на это".
Слова Ющенко вызвали резкую критику со сторону Батькивщины и Корреспондент.net решил разобраться, кто о чем говорил.
Ющенко ни при чем
В 2007 году Ющенко будучи президентом Украины подписал секретный указ, который передавал Межигорье в пользование Виктору Януковичу, на тот момент премьеру.
По словам бывшего президента, он еще с конца девяностых годов считал верной переход всех резиденций с баланса правительства в подчинение главе государства.
В передаче Межигорья Януковичу Ющенко призвал винить не его, а парламент, который под руководством спикера Владимира Литвина принял такое решение.
"Парламент принял решение, я на него не мог влиять. Хотя я не был от него в восторге. Там вообще Тимошенко собиралась жить", - сказал Ющенко в интервью НВ.
Реакция Батькивщины
Вскоре после заявления Ющенко на сайте политсилы появилось заявление, в котором бывший президент резко осуждается.
"Заявление Ющенко, что он был вынужден отдать Межигорье Януковичу из-за того, что там должна была жить Тимошенко, свидетельствуют о серьезной пропасти между реальностью и миром фантазий экс-президента", - отреагировали в партии.
В сообщении отмечается, что "из всего бреда" есть только один факт, что именно Ющенко подписал решение о передаче резиденции.
"Не можем не отметить выборочность памяти Ющенко, который умудрился забыть две существенные вещи - Тимошенко ни разу не восрользовалась ни одной льгой, а тем более служебным жильем. И вторая - Ющенко, нарушая законы и мораль, несмотря на просьбы, не сьезжал из шикарной президентской госдачи целых четыре года после завершения своих полномочи", - подчеркивается в сообщении.
В Батькивщине отметили, что Ющенко покинул дачу после бегства "своего патрона" Януковича.
"Все знают о "близких отношениях" двух Викторов, которые подтвердились в "черной бухгалтерии" Партии регионов", - говорится в сообщении.
Там также припомнили "Больницу будущего" для детей, на которую собирала деньги супруга Ющенко, вместо который была построена частная клиника.
Символ коррупции
Cмотрите фотогалерею: Лишь бы не Тимошенко. Новый скандал с Межигорьем
Резиденцию Межигорье вернули в государственную собственность весной прошлого года.
После бегства Януковича в Россию особняк стал "достоянием общественности" - интернет наводнили фотографии из резиденции.
В Межигорье оказалось очень много предметов роскоши - коллекции дорогого алкоголя, автомобилей, предметов искусства и даже золотой батон, из-за чего поместье стало символом коррупции в Украине. Вскоре его разграбили.
Летом прошлого года Янукович в интервью Би-би-си рассказал, что все эти вещи ему не принадлежали, а были частью политтехнологий.
"Что касается резиденции, вы же понимаете, что это все - технологии. Это технологии. Я выполнял обязанности президента, я должен был иметь место, чтобы проводить какие-то международные встречи и так далее", - заявил Виктор Янукович.
По словам Януковича, ему принадлежал только расположенный на территории резиденции дом площадью 630 квадратных метров, за который он заплатил из личных средств чуть более 3 млн долларов и который официально задекларировал.
Бывший президент утверждает, что больше в резиденции ему ничего не принадлежало, в том числе и обнаруженный там зоопарк со страусами.
По словам Януковича, он просто "поддерживал этих страусов", которые "просто жили там".
В прошлом году был задержан сообщник Януковича в завладении резиденцией. Кроме того, Межигорье должно за свет десятки миллионов.
17 октября Януковичу и его сыну Александру сообщили о подозрении по делу Межигорья.
Межигорье. Хонка
Cмотрите фотогалерею: Хонка
Межигорье. Скульптуры
Cмотрите фотогалерею: Лишь бы не Тимошенко. Новый скандал с Межигорьем
Межигорье. Зоопарк
Cмотрите фотогалерею: Лишь бы не Тимошенко. Новый скандал с Межигорьем
Межигорье. Общие виды
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Источник: korrespondent.net
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