В Крыму назвали причину роста цен на продукты

В аннексированном Крыму растут цены на продукты. Но это связано не с дефицитом в магазинах. Причина заключается в алчности торговцев, сообщил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

"Тут, на мой взгляд, повлиять можно только на алчность торговцев, желающих нажиться на другом человеке. К счастью, это не связано ни с дефицитом, ни с тем, что там переправа плохо работает", – сказал Иоффе на пресс-конференции.

По его словам, у общественной палаты нет механизмов, чтобы повлиять на ценовую политику, но она может потребовать исполнения закона.

"Я считаю, что нужно жестко наказывать тех людей, которые необоснованно поднимают цены, особенно на продукты питания. Это обязательно нужно делать", – подчеркнул Иоффе.

Ранее руководитель Крыма Сергей Аксенов поручил не допустить роста цен на продовольствие на полуострове в связи с приближающимися новогодними праздниками.

Как сообщал Корреспондент.net, россияне стали тратить на продукты более половины доходов, отказываясь от товаров не первой необходимости.

При этом в Крыму зарплата намного ниже средней в РФ. Такую информацию озвучил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции в Москве.

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Источник: korrespondent.net