В Крыму назвали причину роста цен на продукты

В аннексированном Крыму растут цены на продукты. Но это связано не с дефицитом в магазинах. Причина заключается в алчности торговцев, сообщил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
"Тут, на мой взгляд, повлиять можно только на алчность торговцев, желающих нажиться на другом человеке. К счастью, это не связано ни с дефицитом, ни с тем, что там переправа плохо работает", – сказал Иоффе на пресс-конференции.
По его словам, у общественной палаты нет механизмов, чтобы повлиять на ценовую политику, но она может потребовать исполнения закона.
"Я считаю, что нужно жестко наказывать тех людей, которые необоснованно поднимают цены, особенно на продукты питания. Это обязательно нужно делать", – подчеркнул Иоффе.
Ранее руководитель Крыма Сергей Аксенов поручил не допустить роста цен на продовольствие на полуострове в связи с приближающимися новогодними праздниками.
Как сообщал Корреспондент.net, россияне стали тратить на продукты более половины доходов, отказываясь от товаров не первой необходимости.
При этом в Крыму зарплата намного ниже средней в РФ. Такую информацию озвучил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции в Москве.
Украинцы стали больше и вкуснее есть – Госстат
Источник: korrespondent.net
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-