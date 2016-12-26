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26. 12. 2016

Саакашвили о квартире в Голландии: Тесть подарил

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что квартиру в Нидерландах ему подарил отец жены на случай, если семье не будет куда податься.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Zik.

По его словам, квартира находится в родном городке его жены на юге Голландии.

"Когда начали возбуждать (в Грузии) дело против меня, там была угроза что они арестуют – они и арестовали – имущество, и моя жена сказала, что может произойти, что в один день они нас выбросят на улицу. Что делать? Тогда отец (жены) сказал – хорошо, тогда вернетесь в свой городок (в Голландии)", – сказал он.

Экс-президент Грузии добавил, что кроме этой квартиры в Голландии, тесть, который владеет компанией по недвижимости, подарил им дачу.

Он также рассказал, что тесть уже покупал ему квартиру в Тбилиси еще в 90-х.

Саакашвили отметил, что не рассматривает эту квартиру как "запасной аэродром" и даже не был в ней.

"Мы никогда не пытались иметь деньги, ну нет этих денег. И никогда не будет. Я так себе представляю, я готов это принять, как есть", – добавил он.

Ранее Саакашвили заявил о намерении Порошенко лишить его гражданства.

Источник: korrespondent.net

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