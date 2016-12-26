Саакашвили о квартире в Голландии: Тесть подарил

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что квартиру в Нидерландах ему подарил отец жены на случай, если семье не будет куда податься.
Об этом он рассказал в эфире телеканала Zik.
По его словам, квартира находится в родном городке его жены на юге Голландии.
"Когда начали возбуждать (в Грузии) дело против меня, там была угроза что они арестуют – они и арестовали – имущество, и моя жена сказала, что может произойти, что в один день они нас выбросят на улицу. Что делать? Тогда отец (жены) сказал – хорошо, тогда вернетесь в свой городок (в Голландии)", – сказал он.
Экс-президент Грузии добавил, что кроме этой квартиры в Голландии, тесть, который владеет компанией по недвижимости, подарил им дачу.
Он также рассказал, что тесть уже покупал ему квартиру в Тбилиси еще в 90-х.
Саакашвили отметил, что не рассматривает эту квартиру как "запасной аэродром" и даже не был в ней.
"Мы никогда не пытались иметь деньги, ну нет этих денег. И никогда не будет. Я так себе представляю, я готов это принять, как есть", – добавил он.
Ранее Саакашвили заявил о намерении Порошенко лишить его гражданства.
Источник: korrespondent.net
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