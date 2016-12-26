Пес двое суток прикрывал собой раненую собаку

В Закарпатской области кобель не отходила двое суток от раненой собаки, лежавшей посреди железнодорожного пути, согревая ее и защищая от людей. Подробности сообщил у себя в Facebook очевидец Денис Малафеев.

Так, одну собаку травмировал проходящий поезд. Она была не в состоянии передвигаться самостоятельно, однако попытки убрать животное с рельс не увенчались успехом, потому что ее защищал другой пес.

В момент приближения очередного поезда, животное подошло к раненой собаке и легло рядом с ней. Оба пса опустили головы, прижав их к земле и поезд проехал, не зацепив их.

Верный пес грел попавшую в беду подругу двое суток, пока людям не удалось отнести раненое животное в безопасное место.

Как сообщал Корреспондент.net, в российской полиции будут служить собаки-клоны.