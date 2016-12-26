Лента RSS
Подписаться на ленту
26 декабря 2016, понедельник, 21:44
+4°C
Завтра +1°C
+4°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,04
26. 12. 2016

Пес двое суток прикрывал собой раненую собаку

В Закарпатской области кобель не отходила двое суток от раненой собаки, лежавшей посреди железнодорожного пути, согревая ее и защищая от людей. Подробности сообщил у себя в Facebook очевидец Денис Малафеев.

Так, одну собаку травмировал проходящий поезд. Она была не в состоянии передвигаться самостоятельно, однако попытки убрать животное с рельс не увенчались успехом, потому что ее защищал другой пес.

В момент приближения очередного поезда, животное подошло к раненой собаке и легло рядом с ней. Оба пса опустили головы, прижав их к земле и поезд проехал, не зацепив их.

Верный пес грел попавшую в беду подругу двое суток, пока людям не удалось отнести раненое животное в безопасное место.

Как сообщал Корреспондент.net, в российской полиции будут служить собаки-клоны. 

Дружба собаки и дельфина удивила Сеть

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.