Порошенко подписал бюджет на 2017 год

Президент Петр Порошенко подписал закон о Государственном бюджете на 2017 год, сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается, что расходы на оборону составляют 5,2 процента от ВВП. Кроме того, по словам Порошенко, в бюджете 2017 года заложены "беспрецедентные расходы" и на дорожное строительство.

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Президент также подписал законы "Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" по увеличения минимальной заработной платы до 3200 гривен и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".

Ранее Корреспондент.net писал о главных показателях госбюджета 2017 в цифрах.

Источник: korrespondent.net