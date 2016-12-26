Украина получила заказанные 27 лет назад баржи

Государственная судоходная компания Украинское Дунайское пароходство получила от Австрии 60 барж типа Европа-IIБ, которые заказали еще в Советском Союзе, говорится на сайте компании.
"27 лет назад, в далеком 1989 году, Совкомфлот заключил контракт с австрийским банком BAWAG Leasing GmbH на строительство барж-секций типа Европа-IIБ. При развале СССР Украинское Дунайское пароходство стало правопреемником обязательств Совкомфлота" - сказано в сообщении.
Согласно договору был внесен аванс в размере 15 процентов от стоимости барж, остальную сумму с процентами компания должна была погашать по графику.
"Однако за более чем 25-летний период график часто срывался, затем платежи совсем прекратились в связи с финансовыми проблемами предприятия из-за эмбарго ООН против Югославии, военными действиями в этом государстве и разрушением мостов на Дунае», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 24 ноября 2016 года долг был полностью погашен, 13 декабря в Вене была нотариально оформлена передача 60 барж в собственность пароходства.
В прошлом году в Мариуполе возобновили линейное судоходство в Европу.
Источник: korrespondent.net
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