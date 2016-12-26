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26. 12. 2016

Киев выразил послу Израиля разочарование

Украина выразила послу Израиля в Украине Элиаву Белоцерковски разочарование, когда он был вызван в МИД страны, сообщается на сайте украинского министерства иностранных дел.

Ранее Украина осудила поселенческую деятельность Израиля, прогосолосовав вместе с другими странами в Совбезе ООН проект резолюции с требованием остановить поселенческую деятельность на палестинских территориях. После этого Израиль запретил министрам контакты с Украиной.

"С украинской стороны было выражено разочарование по поводу эмоциональной реакции отдельных израильских чиновников и политиков на результаты голосования в Нью-Йорке", - говорится в сообщении МИД.

Сообщается, что послу Израиля объяснили мотивы голосования украинской делегации за этот проект.

"По итогам встречи было договорено сделать все возможное для того, чтобы предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществе", - подчеркнули в МИД.

Было также договорено согласовать график контактов высокого уровня на 2017 год и продолжить подготовку ряда важных двусторонних мероприятий.

Также отметим, что израильский премьер-министр отменил визит Гройсмана в Израиль.

Источник: korrespondent.net

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