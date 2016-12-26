Украине вернули тела погибших на Светлодарской дуге бойцов

Тела всех погибших на Светлодарской дуге украинских военных передали Украине, сообщил спикер Минобороны Вильен Подгорный.

Накануне произошел первый обмен телами погибших на Светлодаркой дуге. Тогда Украине вернули тела двух бойцов.

Подгорный рассказал, что во время боевых действий сепаратисты захватили тела трех погибших украинских солдат, но по состоянию на 26 декабря павших бойцов вернули Украине.

"Все тела были возвращены в результате серии обменов. Последний обмен состоялся вчера. Два тела были возвращены во время обмена, который состоялся в городе Счастье в Луганском секторе. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ наблюдала за процессом", – отметил представитель Минобороны.

Напомним, в последние дни на Светлодарской дуге масштабные бои. По словам медиков, раненых вывозят на Светлоградской дуге круглосуточно.

Источник: korrespondent.net