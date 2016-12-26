Голландия рассмотрит ассоциацию Украина-ЕС в марте

Голландское правительство внесет на рассмотрение верхней палаты парламента (Сената) для ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС после 15 марта 2017 года.

Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире Громадського.

"Что касается Сената, то Сенат не принимает участия в выборах, в то же время по плану, который был представлен премьер-министром Нидерландов господином Рютте, он будет вносить в Сенат предложения о поддержке решения о ратификации после выборов, после 15 марта, поскольку этот вопрос является достаточно политизированным. Хотя сейчас можно сказать, что готовы поддержать ратификацию в Сенате 43-44 представители из 75", - сказала Зеркаль.

По словам украинской замминистра, нидерландское правительство подсчитало, что из 150 депутатов нижней палаты парламента Нидерландов (Палаты представителей) около 90 могут поддержать ратификацию Соглашения об ассоциации.

Между тем, СМИ ранее писали, что парламент Нидерландов может не ратифицировать ассоциацию, несмотря на принятые к нему дополнительные объяснения. Главная проблема в сенате, где у правящей коалиции слишком мало мест.

Также напомним, предложение о ратификации ассоциации Украина−ЕС нидерландское правительство намерено направить в парламент в январе.

Источник: korrespondent.net