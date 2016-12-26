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26. 12. 2016

В США прогнозируют разгром ИГ за два года

Разгром "Исламского государства" возможен лишь к 2018 году, заявил
командующий войсками международной коалиции во главе с США генерал Стивен Таунсенд, пишет Daily Beast.

По его мнению, одолеть террористов в их столицах - иракском Мосуле и сирийской Ракке - получится не раньше 2018 года. При этом, скорее всего, после этого остатки группировки переместятся в пустыни между Сирией и Ираком. 

Он также назвал "удивительно дисциплинированными" союзниками формирования ополченцев в Ираке, в числе которых и шиитские группы, поддерживаемые Ираном.
Ранее в США назвали число уничтоженных боевиков ИГ.
 
А на днях США завершили операцию против ИГ в Ливии.

Источник: korrespondent.net

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