Вступило в силу решение ЕСПЧ, признавшего нарушения в резонансном "деле Яременко", которое вел начальник отдела спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк - известный также как "следователь Майдана".

Теперь чиновник может быть люстрирован. Об этом сообщают Подробности со ссылкой на адвоката Сергея Быкова.

По утверждению адвоката, кадровое управление Генпрокуратуры уже подготовило справку о возможности люстрировать чиновника - за якобы нарушения Европейской конвенции по правам человека, совершенные в домайданный период.

Как утверждается в справке, фотокопию которой приводит Быков, следователь Горбатюк своим постановлением отстранил от дела Яременко защитника (Хиврича) на неправомерных основаниях, поскольку защитник дал совет подозреваемому заявить о своей невиновности.

Cмотрите фотогалерею: Главного следователя Майдана могут люстрировать - СМИ

"Таким образом, Горбатюк нарушил право подозреваемого на правовую помощь в защите от обвинения и презумпцию невиновности", - пишет Быков.

Поэтому в 2015 году Верховный Суд Украины отменил приговор Яременко и направил дело на новое рассмотрение. Сейчас дело слушается в Дарницком районном суде Киева.

Напомним, что украинец Александр Яременко уже 15 лет находится в тюрьме по обвинению в убийстве. За это время он стал первым украинским заключенным, который выиграл два дела в Евросуде по правам человека - однако по-прежнему находится за решеткой.

По закону о люстрации, должностные лица, чья причастность к правонарушениям доказана решением суда, не могут занимать государственные посты в течение пяти лет.

"Свежее решение ЕСПЧ против Горбатюка может быть использовано,как основание для его увольнения. Тем более, что к нему много вопросов не только из-за затяжки с рассмотрением дел по Майдану (с перспективой развала этих дел), но и по поводу этики поведения", - пишет Быков, намекая на утечки в СМИ конфиденциальной информации из ГПУ.

Как сообщалось, за последние два года Украина проиграла в ЕСПЧ дел на 900 тысяч евро. При этом чиновники, виновные в нарушении прав человека, наказания не понесли.

Источник: korrespondent.net