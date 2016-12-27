В Южной Корее уничтожили 26 миллионов птиц из-за гриппа

В Южной Корее из-за масштабной эпидемии гриппа уничтожили 26 миллионов кур и уток. Об этом сообщает DailySabah со ссылкой на южнокорейское Министерство сельского хозяйства.

Для борьбы с эпидемией гриппа были привлечены военные.

Отмечается, что за последние два месяца более 110 тысяч птиц были убиты птичьим гриппом. Вспышка гриппа не привели к заболеванию людей.

Власти опасаются, что уничтожение птицы может привести к стремительному росту цен на мясо и яйца. Действие охотничьих лицензий на отстрел птиц заморожено, жителям страны рекомендовано не покупать дичь на рынках.

Грипп H5N6 распространяется в Южной Корее с середины ноября. Нынешняя эпидемия стала самой масштабной с 2014 года.



В Нидерландах уничтожили почти 200 тысяч уток

Как сообщал Корреспондент.net, в ноябре в Украине впервые за восемь лет зафиксировали птичий грипп.

Источник: korrespondent.net