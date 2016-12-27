В Южной Корее уничтожили 26 миллионов птиц из-за гриппа

В Южной Корее из-за масштабной эпидемии гриппа уничтожили 26 миллионов кур и уток. Об этом сообщает DailySabah со ссылкой на южнокорейское Министерство сельского хозяйства.
Для борьбы с эпидемией гриппа были привлечены военные.
Отмечается, что за последние два месяца более 110 тысяч птиц были убиты птичьим гриппом. Вспышка гриппа не привели к заболеванию людей.
Власти опасаются, что уничтожение птицы может привести к стремительному росту цен на мясо и яйца. Действие охотничьих лицензий на отстрел птиц заморожено, жителям страны рекомендовано не покупать дичь на рынках.
Грипп H5N6 распространяется в Южной Корее с середины ноября. Нынешняя эпидемия стала самой масштабной с 2014 года.
В Нидерландах уничтожили почти 200 тысяч уток
Как сообщал Корреспондент.net, в ноябре в Украине впервые за восемь лет зафиксировали птичий грипп.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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