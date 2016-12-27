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27. 12. 2016

В зоне АТО пропали двое военных

 
В штабе антитеррористической операции заявили о потере связи с двумя военнослужащими Вооруженных Сил Украины.
 
"Около16.00 26 декабря 2016г. в районе КПВВ "Золотое" два военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи на Луганщине, возвращаясь на автотранспорте из лечебного учреждения сбились с маршрута и заехали на территорию, которая контролируется боевиками. Связь с ними отсутствует", – говорится в заявлении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.
 
 
Обстоятельства происшествия выясняются.
 
Напомним, ранее Украине вернули тела погибших на Светлодарской дуге бойцов.

Источник: korrespondent.net

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