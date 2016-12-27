Лукашенко призвал не повышать цены на алкоголь

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал не повышать цены на алкоголь, чтобы люди не стали пить настойку боярышника и прочие не предназначенные для внутреннего применения жидкости, сообщает РИА Новости.

Лукашенко 26 декабря провел совещание, на котором в том числе коснулся вопросов безопасности. Он потребовал уделить особое внимание безопасности граждан в период новогодних праздников, напомнив о массовом отравлении настойкой боярышника в России.

"Надо прекратить это баловство с этими налогами на спиртное. Праздники. Такие наши люди – славяне. И выпить любят, и закусить. Поэтому не надо их толкать к тому, чтобы пить боярышник и еще чего-то", – заявил Лукашенко, выступление которого транслировало белорусское телевидение.

"Это надо иметь в виду, как бы это непопулярно ни звучало из моих уст", – подчеркнул президент Беларуси.



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Напомним, массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в российском Иркутске в середине декабря. По состоянию на 23 декабря, от отравления "Боярышником" погибли 75 человек.

Источник: korrespondent.net