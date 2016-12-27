Трамп назвал ООН "клубом для приятных бесед"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ООН имеет огромный потенциал, но в настоящее время является только лишь местом, где можно "приятно провести время".

"У Объединенных Наций есть огромный потенциал, но сейчас они представляют собой клуб, где люди встречаются, беседуют и приятно проводят время. Как печально!", – написал Трамп в Twitter.





The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 декабря 2016 г. Ранее он заявлял, что после его инаугурации "изменится то, что касается ООН".

Напомним, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, запрещающую Израилю строить поселения на палестинских территориях, на которую Трамп призывал наложить вето.

Источник: korrespondent.net