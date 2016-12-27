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27. 12. 2016

Трамп назвал ООН "клубом для приятных бесед"

 
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ООН имеет огромный потенциал, но в настоящее время является только лишь местом, где можно "приятно провести время".
 
"У Объединенных Наций есть огромный потенциал, но сейчас они представляют собой клуб, где люди встречаются, беседуют и приятно проводят время. Как печально!", – написал Трамп в Twitter.
 
Ранее он заявлял, что после его инаугурации "изменится то, что касается ООН".

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 декабря 2016 г.
 
Напомним, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, запрещающую Израилю строить поселения на палестинских территориях, на которую Трамп призывал наложить вето.

Источник: korrespondent.net

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