Омбудсмен Лутковская посетит СИЗО в Крыму

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Валерия Лутковская в следующем году посетит осужденных украинских граждан, содержащихся в исправительных колониях в Симферополе. Об этом сообщила Интерфаксу российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Лутковской было предоставлено право посетить в ИК-1 и ИК-2 в Симферополе осужденных граждан Украины, но, поскольку много времени заняло посещение в следственном изоляторе, достигнута договоренность о посещении ею уже в следующем году этих граждан", – сказала она.

Москалькова выразила надежду, что украинская сторона в свою очередь выполнит договоренности о посещении граждан России, которые находятся в колониях в Украине.

Рассмотрение вопроса о перемещении осужденных граждан Украины, которые находятся в исправительных колониях на территории Крыма, находится в ближайших планах двух уполномоченных, отметила российский омбудсмен.

"Для этого проделана определенная работа, собраны необходимые документы. И МИД РФ запросил МИД Украины о подтверждении их украинского гражданства, а также мы должны получить подтверждение, что украинская сторона готова принять для дальнейшего отбывания наказания этих граждан на территории Украины. Их сейчас 17 человек", – сказала Москалькова.

Она подчеркнула, что, по мнению омбудсменов двух стран, уполномоченные по правам человека "должны работать, как врачи, без границ".



Лутковская: Евроомбудсмену не дают работать в РФ

Ранее сообщалось, что после аннексии Крыма Россией в местных тюрьмах остались украинские заключенные.

Эксперты отмечают, что до сих пор передача заключенных тормозилась тем, что в официальных российских документах Крым определялся как "российская территория", с чем Украина не может согласиться.

Источник: korrespondent.net