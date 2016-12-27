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27. 12. 2016

Мир был в унынии до моей победы – Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что мир пребывал в унынии прежде, чем он одержал победу на выборах главы Соединенных Штатов.

"До того, как я победил, мир пребывал в унынии – не было никакой надежды. Сейчас рынок вырос почти на 10% и рождественские расходы составили более триллион долларов", – написал он в Twitter.

The world was gloomy before I won - there was no hope. Now the market is up nearly 10% and Christmas spending is over a trillion dollars!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 декабря 2016 г.

Ранее Трамп назвал свою победу на выборах "торжеством демократии".

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Напомним, Трамп победил на выборах президента США 8 ноября. Инаугурация президента США пройдет 20 января.

Источник: korrespondent.net

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