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27. 12. 2016

В Китае произошло землетрясение

 
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло во вторник, 27 декабря, в муниципалитете Чунцин в КНР, сообщает Китайский сейсмологический центр.
 
Толчки были зафиксированы в районе Жунчан. Очаг залегал на глубине 10 километров.
 
О жертвах и разрушениях информации пока нет.

В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,1
 
Как сообщал Корреспондент.net, в Чили произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла.

Источник: korrespondent.net

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