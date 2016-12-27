Лента RSS
Подписаться на ленту
27 декабря 2016, вторник, 06:31
+2°C
Завтра -1°C
+2°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,04
27. 12. 2016

МИД будет работать над визитом Гройсмана в Израиль

 
Директор департамента стран Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц выразил надежду на то, что визит премьер-министра Владимира Гройсмана в Израиль состоится в 2017 году. Об этом он сказал в эфире 5 канала.
 
"Мы надеемся, что визит премьер-министра Украины в государство Израиль состоится в следующем году. Пусть эмоции улягутся, это время позволит нам обеспечить прогресс в конкретных вопросах и тогда визит премьер-министра будет еще более результативным, чем он был бы сегодня, в день 25-летия дипломатических отношений между нашими странами", – заявил Заяц.
 
Он также отметил, что украинская сторона тщательно подготовилась к голосованию в Совете Безопасности ООН по резолюции 2334 относительно положения на Ближнем Востоке.
 
"Были взвешены все "за" и "против" и в результате было принято решение руководством, которое было реализовано постоянным представителем Украины в ООН", – заявил дипломат.

Киев потребовал посла Израиля для объяснений
 
Напомним, Украина осудила поселенческую деятельность Израиля, проголосовав вместе с другими странами в Совбезе ООН проект резолюции с требованием остановить поселенческую деятельность на палестинских территориях. После этого Израиль запретил министрам контакты с Украиной.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Украина
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.