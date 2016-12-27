МИД будет работать над визитом Гройсмана в Израиль

Директор департамента стран Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц выразил надежду на то, что визит премьер-министра Владимира Гройсмана в Израиль состоится в 2017 году. Об этом он сказал в эфире 5 канала.

"Мы надеемся, что визит премьер-министра Украины в государство Израиль состоится в следующем году. Пусть эмоции улягутся, это время позволит нам обеспечить прогресс в конкретных вопросах и тогда визит премьер-министра будет еще более результативным, чем он был бы сегодня, в день 25-летия дипломатических отношений между нашими странами", – заявил Заяц.

Он также отметил, что украинская сторона тщательно подготовилась к голосованию в Совете Безопасности ООН по резолюции 2334 относительно положения на Ближнем Востоке.

"Были взвешены все "за" и "против" и в результате было принято решение руководством, которое было реализовано постоянным представителем Украины в ООН", – заявил дипломат.



Киев потребовал посла Израиля для объяснений

Напомним, Украина осудила поселенческую деятельность Израиля, проголосовав вместе с другими странами в Совбезе ООН проект резолюции с требованием остановить поселенческую деятельность на палестинских территориях. После этого Израиль запретил министрам контакты с Украиной.

Источник: korrespondent.net