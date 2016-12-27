Гройсман объяснил, в чем суть пенсионной реформы

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пенсионная реформа будет предусматривать увеличение пенсий и сокращение дефицита Пенсионного фонда Украины. Об этом он сказал в эфире ICTV.

"Я хочу подчеркнуть, что главной задачей нашего правительств и парламента, потому что нам будет необходима политическая поддержка, является системное реформирование пенсионной системы, которое будет сопровождаться, однозначно, поднятием пенсий...это будет система, которая будет продуцировать не дефицит Пенсионного фонда, а будет его уменьшать и делать систему самодостаточной", – заявил глава правительства.

Гройсман также отметил, что намерен бороться с нелегальным трудоустройством, поскольку оно приводит к обеднению пенсионеров и те, кто работают неофициально, потом сами будут получать лишь минимальную пенсию.



Размер пенсий в 2017 году вырастет – Пенсионный фонд

Напомним, в меморандуме о сотрудничестве между Украиной и МВФ говорится о необходимости до конца декабря 2016 года принять закон о пенсионной реформе.

Сама реформа должна предусматривать постепенное повышение пенсионного возраста в Украине.

Источник: korrespondent.net