Министр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал евреев, живущих во Франции, покинуть эту страну, сообщает Haaretz.

"Вероятно, настало время сказать евреям во Франции: "Это не ваша страна, это не ваша земля, уезжайте из Франции и приезжайте в Израиль", – заявил он на собрании израильской партии Наш дом Израиль.

Заявление министра связано с намеченной на 15 января 2017 года международной конференции по миру на Ближнем Востоке, которая будет проходить во Франции, являющейся ее инициатором. Участниками конференции должны стать около 70 государств и международных организаций.



Израиль изначально выступал против созыва форума и отказался от участия в нем.

По словам Либермана, выезд евреев из Франции – "единственный ответ на этот заговор", а конференция – "трибунал против государства Израиль".





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Он также отметил, что реальной целью конференции является "подрыв безопасности государства Израиль и очернение его доброго имени". Напомним, ранее Совбез ООН принял резолюцию с требованием к Израилю остановить поселенческую деятельность на палестинских территориях. Украина также проголосовала за проект, после чего Израиль запретил министрам контакты с Украиной.

Источник: korrespondent.net