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27. 12. 2016

Министр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции

 
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал евреев, живущих во Франции, покинуть эту страну, сообщает Haaretz.
 
"Вероятно, настало время сказать евреям во Франции: "Это не ваша страна, это не ваша земля, уезжайте из Франции и приезжайте в Израиль", – заявил он на собрании израильской партии Наш дом Израиль.
 
Заявление министра связано с намеченной на 15 января 2017 года международной конференции по миру на Ближнем Востоке, которая будет проходить во Франции, являющейся ее инициатором. Участниками конференции должны стать около 70 государств и международных организаций.
 
Израиль изначально выступал против созыва форума и отказался от участия в нем.
 
По словам Либермана, выезд евреев из Франции – "единственный ответ на этот заговор", а конференция – "трибунал против государства Израиль".
 
Он также отметил, что реальной целью конференции является "подрыв безопасности государства Израиль и очернение его доброго имени".

Киев выразил послу Израиля разочарование

Напомним, ранее Совбез ООН принял резолюцию с требованием к Израилю остановить поселенческую деятельность на палестинских территориях. Украина также проголосовала за проект, после чего Израиль запретил министрам контакты с Украиной.

Источник: korrespondent.net

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