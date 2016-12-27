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27. 12. 2016

Аваков просит Mitsubishi снизить цену авто для Нацполиции

 
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и президент Mitsubishi Motors Corp Осами Месуко обсудили возможность снижения цены на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, которые должны быть поставлены в Украину для нужд Нацполиции по программе сотрудничества между правительствами Японии и Украины в правоохранительном секторе, сообщает пресс-служба главы МВД.
 
"Согласно условиям, предложенным японской стороной, предусмотрена поставка в Украину в 2017 году 635 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV по цене 1 510 932 гривен, что в денежном эквиваленте составляет 58 600 долларов за один автомобиль", – говорится в сообщении. 
 
В то же время Аваков обратил внимание представителя Mitsubishi на диспропорцию между ценами, которые заложены в условия договора между официальным представителем компании Mitsubishi Motors в Украине – ООО "Нико Диамант" и правительством Украины, и ценами, по которым аналогичные автомобили можно приобрести в некоторых странах Европы. 
 
Глава МВД подчеркнул, что особая комплектация, дополнительное полицейское оборудование и цветографическое оформление, безусловно, повышают стоимость автомобилей, но достаточно большой объем поставки может быть аргументом в пользу оптимизации цены для украинской стороны. 
 
"Снижение цены позволит Национальной полиции Украины на освободившийся финансовый ресурс осуществить закупку дополнительного объема автомобилей", – считает министр. 
 
Стороны договорились, что компания Mitsubishi Motors после дополнительных консультаций со специалистами МВД в ближайшее время сформулирует уточненные предложения для Нацполиции Украины.

Нацполиция представила мобильное приложение

Как сообщал Корреспондент.net, 21 сентября в МВД заявили о закупке новых 651 автомобилей Mitsubishi Оutlander PHEV с силовой гибридной установкой для Нацполиции. 

Источник: korrespondent.net

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