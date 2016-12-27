Итоги 26.12: Блокада ЛДНР и квартирные рейды

Украина поднялась на 22 позиции в рейтинге устойчивости экономик

Научно-исследовательский институт SolAbility опубликовал отчет Global Sustainable Competitiveness Index, в котором страны мира сравниваются по уровню развития и устойчивости их экономики.

Каждое государство получило определенное число баллов из 100. На первом месте оказалась Швеция, набравшая 60,9 баллов, на втором – Норвегия с 59,4 баллами, на третьем – Финляндия с 56, 2 баллами.

Также в первую десятку самых конкурентоспособных стран попали Дания, Исландия, Словения, Швейцария, Ирландия и Люксембург. Из стран бывшего СССР наилучший рейтинг у Литвы, она на 18 месте. Россия на 45 месте в рейтинге (в прошлом году – на 33 месте), Украина заняла 64 место (в 2015 году – на 86 месте).

Ветераны АТО объявили о начале торговой блокады ЛДНР

Ветераны Войны за независимость начинают блокаду торговли с ДНР и ЛНР. Об этом заявил нардеп Семен Семенченко.

"Истек срок ультиматума, который объявили российским наемникам ЛНР/ДНР ветераны Войны за Независимость. Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями, на которых наживают миллионы как главари т.н. ДНР/ЛНР, так и "украинские" олигархи и чиновники", – заявил он.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что блокада Донбасса может обернуться серьезными последствиями для Украины.

Порошенко подписал госбюджет на 2017 год

Президент Петр Порошенко подписал закон о Государственном бюджете на 2017 год. Глава государства отметил, что расходы на оборону составляют 5,2 процента от ВВП. Кроме того, по словам Порошенко, в бюджете 2017 года заложены "беспрецедентные расходы" и на дорожное строительство.

АМКУ разрешил швейцарцам купить сеть АЗС Роснефти в Украине

Украинский антимонопольный комитет разрешил швейцарской компании GLUSCO ENERGY SA купить свыше50 процентов акций компаний Rosneft Management Company Limited (г. Никосия, Кипр), и свыше 50 процентов акций компании Fargrade Limited (г. Никосия, Кипр). Таким образом, GLUSCO станет владельцем сети АЗС Роснефти в Украине.

В Черкассах требовали отставки нового главы полиции

Митинг возле здания ГУ Нацполиции в Черкасской области перерос в стычки и драки. Против назначения Валерия Лютого выступили представители Автомайдана, Азова, Самообороны, Белого молота и Свободы.

Под здание управления полиции принесли елку и шины. Лютый вышел к активистам и попросил не нарушать порядок, после чего отправился обратно в помещение полиции. В это время в его сторону из рядов митингующих полетел предмет, похожий на кусок палки. В следующие несколько минут произошла потасовка.

МИД Украины выразил послу Израиля разочарование

Украина выразила послу Израиля в Украине Элиаву Белоцерковски разочарование, когда он был вызван в МИД страны.

"С украинской стороны было выражено разочарование по поводу эмоциональной реакции отдельных израильских чиновников и политиков на результаты голосования в Нью-Йорке", - отметили в ведомстве.

Ранее Украина осудила поселенческую деятельность Израиля, проголосовав вместе с другими странами в Совбезе ООН проект резолюции с требованием остановить поселенческую деятельность на палестинских территориях. После этого Израиль запретил министрам контакты с Украиной.

Мэрия Киева анонсировала поквартирный паспортный контроль

Киевская городская государственная администрация проведет паспортный контроль для обнаружения нелегальных арендаторов квартир, сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев. По его словам, мероприятия стартуют весной 2017 года.

Мэрия вместе с милицией будут проверять паспорта только в тех квартирах, где отсутствуют приборы учета горячей и холодной воды.

Источник: korrespondent.net