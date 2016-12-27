Послом РФ в Турции может стать недопущенный в Украину полпред Путина

Вместо убитого в Турции посла Андрея Карлова Россия может назначить полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Об этом сообщает Дождь со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Еще летом этого года Бабич мог занять место посла России в Украине вместо ушедшего с этого поста Михаила Зурабова. Парламент поддержал это назначение, и Россия запросила агреман от Украины, но получила отказ. Украинская сторона мотивировала это отсутствием у Бабича дипломатического опыта, его участием в принятии решения о присоединении Крыма к России, а также тем, что вопреки дипломатической тайне его назначение на место посла обсуждалось публично.

Перевод в Украину точно не был бы для Бабича повышением, говорит собеседник, близкий к Кремлю. Посольство в этой стране - одно из ключевых, добавляет он. Посольство в Турции до сих пор не играло такой роли, но, возможно, назначение Бабича будет свидетельствовать о повышении роли посла в этой стране, подчеркивает собеседник.

Киев не будет разрывать дипотношения с Россией

Источник: korrespondent.net