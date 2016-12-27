Омбудсмены РФ и Украины посетили пленных

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила николаевский СИЗО, где находятся задержанные СБУ экс-военные Украины, сообщает Эхо Москвы.

По словам омбудсмена, Максим Одинцов и Александр Баранов чувствуют себя удовлетворительно и претензий к содержанию не имеют.

И Одинцов и Баранов, по словам Москальковой, просили заменить им адвокатов. Москалькова также попросила украинского омбудсмена Валерию Лутковскую содействовать в оказании медпомощи Максиму Одинцову - у него проблемы с рукой.

В свою очередь, Лутковской поообещали в следующем году организовать встречу с осужденными украинцами, содержащихся в исправительных колониях в Симферополе.

"Лутковской было предоставлено право посетить в ИК-1 и ИК-2 в Симферополе осужденных граждан Украины, но, поскольку много времени заняло посещение в следственном изоляторе, достигнута договоренность о посещении ею уже в следующем году этих граждан", - сказала Москалькова..

Рассмотрение вопроса о перемещении осужденных граждан Украины, которые находятся в исправительных колониях на территории Крыма и в других субъектах РФ, находится в ближайших планах двух уполномоченных, добавила Москалькова.

Ранее Москалькова сообщала, что уполномоченные России и Украины по правам человека посетили украинских заключенных, содержащихся в СИЗО в Симферополе. Она отметила, что Лутковская встретилась тогда с тремя заключенными.

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Источник: korrespondent.net