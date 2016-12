Война с Россией: экс-генерал НАТО описал сценарий Третьей мировой

Бывший замглавнокомандующего войск НАТО Ричард Ширрефф издал книгу с описанием возможного развития агрессии России и нападения на Европу. В книге он допускает, что России по силам за считанные дни захватить часть Украины и балтийские страны, сообщает Голос Америки.

"Это не выдумка. Это пророчество на основе фактов, очень тесно смоделированное по примеру того, что я знаю, основываясь на моем положении как военного инсайдера на высшем и наиболее информированном уровне", - пишет генерал в предисловии книги "2017: Война с Россией: Срочное предупреждение".

Ширрефф считает, что НАТО и РФ близки к войне и Североатлантический Альянс может не быть готовым к молниеносным действиям России. Москва, в свою очередь, способна поставить мир перед угрозой ядерной войны.

Журналист The New York Review of Books Роберт Коттрелл отмечает, что в книге все же много выдумки, основанной на общеизвестных фактах, но не подкрепленных действительной информацией о планах Кремля.

Как определил сам автор в подзаголовке, книга "2017: Война с Россией" - это только предупреждение.

An urgent warning from senior military command. General Sir Richard Shirreff's 2017: War with Russia. pic.twitter.com/BOFe7mkpWH — Hodder & Stoughton (@HodderBooks) 18 мая 2016 г.

Ширрефф был заместителем верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе с 2011 по 2014 год. До этого он был командиром Объединенного корпуса быстрого реагирования НАТО.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявил, что планирует подать Москве сигнал о нежелании альянса возвращаться к холодной войне.

Источник: korrespondent.net