Сеператисты отдали Украине двух заложниц

Утром во вторник состоялась анонсированная передача двух пленниц - Анжелики Пресняковой и Ольги Сворак. Как сообщают ресурсы ДНР, пленниц отдали руководителю украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.

В кратком комментарии журналистам Рубан отметил, что сегодняшняя передача "будет способствовать ускорению процесса обмена пленными на Донбассе".

Напомним, этих женщин главари ЛДНР предложили передать нардепу Надежде Савченко.

Анжелика Преснякова - бывшая судья районного суда Новоазовска и Апелляционного суда Донецкой области. Об обстоятельствах ее попадания в плен ничего не известно.

Ольга Сворак (она же Богданова) - журналистка из Ивано-Франковска - была схвачена в ЛНР в июне этого года. Она приехала в гости к местному "ополченцу", была захвачена и обвинена в работе на СБУ.

Источник: korrespondent.net