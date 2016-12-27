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27. 12. 2016

Сеператисты отдали Украине двух заложниц

 
Утром во вторник состоялась анонсированная передача двух пленниц - Анжелики Пресняковой и Ольги Сворак. Как сообщают ресурсы ДНР, пленниц отдали руководителю украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.
 
В кратком комментарии журналистам Рубан отметил, что сегодняшняя передача "будет способствовать ускорению процесса обмена пленными на Донбассе".
 
Напомним, этих женщин главари ЛДНР предложили передать нардепу Надежде Савченко.
Анжелика Преснякова - бывшая судья районного суда Новоазовска и Апелляционного суда Донецкой области. Об обстоятельствах ее попадания в плен ничего не известно.
Ольга Сворак (она же Богданова) - журналистка из Ивано-Франковска - была схвачена в ЛНР в июне этого года. Она приехала в гости к местному "ополченцу", была захвачена и обвинена в работе на СБУ.

Источник: korrespondent.net

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