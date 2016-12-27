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27. 12. 2016

В Москве мужчина ранил пять человек и покончил с собой

 
В ночь на 27 декабря в Москве во время проведения обысков по уголовному делу возможный подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам полиции. Мужчина несколько раз выстрелил из ружья, ранив полицейских и сотрудников ГБУ Жилищник, присутствовавших при проведении следственных действий, сообщает Интерфакс.
 
"По версии следствия, ночью 27 декабря во время проведения неотложных обысков в рамках расследуемого полицией уголовного дела возможный подозреваемый, проживающий в квартире дома по улице Ельнинской, оказал противодействие сотрудникам ОМВД по району Крылатское", - сообщают представители полиции.
 
После этого подозреваемый укрылся в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома, взяв в заложники женщину. После осады квартиры и переговоров, мужчина покончил с собой.
 
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Источник: korrespondent.net

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