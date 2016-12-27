В Москве мужчина ранил пять человек и покончил с собой

В ночь на 27 декабря в Москве во время проведения обысков по уголовному делу возможный подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам полиции. Мужчина несколько раз выстрелил из ружья, ранив полицейских и сотрудников ГБУ Жилищник, присутствовавших при проведении следственных действий, сообщает Интерфакс.

"По версии следствия, ночью 27 декабря во время проведения неотложных обысков в рамках расследуемого полицией уголовного дела возможный подозреваемый, проживающий в квартире дома по улице Ельнинской, оказал противодействие сотрудникам ОМВД по району Крылатское", - сообщают представители полиции.

После этого подозреваемый укрылся в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома, взяв в заложники женщину. После осады квартиры и переговоров, мужчина покончил с собой. В Москве найден мертвым топ-менеджер Роснефти

Источник: korrespondent.net