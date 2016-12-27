В Индии самолет выехал за взлетную полосу

В Индии пассажирский самолет, на борту которого находился 161 человек, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Гоа.
Как сообщает AFP, в результате 15 человек получили различные травмы. О причинах отклонения самолета от курса пока неизвестно.
Самолет направлялся в город Мумбаи. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. ЧП случилось в разгар туристического сезона в Гоа.
Как сообщал Корреспондент.net, 13 декабря рейс Lufthansa экстренно сел в Нью-Йорке.
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Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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