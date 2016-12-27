В Индии самолет выехал за взлетную полосу

В Индии пассажирский самолет, на борту которого находился 161 человек, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Гоа.

Как сообщает AFP, в результате 15 человек получили различные травмы. О причинах отклонения самолета от курса пока неизвестно.

Самолет направлялся в город Мумбаи. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. ЧП случилось в разгар туристического сезона в Гоа.

Как сообщал Корреспондент.net, 13 декабря рейс Lufthansa экстренно сел в Нью-Йорке.