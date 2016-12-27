Лента RSS
Подписаться на ленту
27 декабря 2016, вторник, 13:13
+2°C
Завтра -1°C
+2°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,04
27. 12. 2016

Причины крушения Ту-154 будут известны через две недели – СМИ

Точные причины авиакатастрофы Ту-154 Минобороны РФ станут известны примерно через две недели. Об этом сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 27 декабря.

В то же время он подчеркнул, что с поднятием на поверхность одного из "черных ящиков", в данном случае наиболее ценного для специалистов, картина может проясниться чуть раньше. По его словам, самописец с параметрическими характеристиками даст ответ на многие вопросы.

Второй "черный ящик", – речевой самописец, который записывает переговоры экипажа. "Опыт показывает, что эти записи мало чем помогают при исследовании причин аварии… Они важны при оценке правильности действий экипажа", – подчеркнул источник.

Комментируя слова очевидцев о якобы неадекватных действиях пилотов, сильно задравших нос Ту-154, собеседник пояснил, что речь идет о попытке экипажа посадить воздушное судно на воду.

"Летчики, судя по всему, поняли, что самолет не может по каким-то причинам взлететь, и приняли решение совершить посадку на воду, и для этого стали задирать нос, чтобы плавно сеть на водную гладь. Но у них не было никаких шансов, поскольку самолет был слишком тяжел для этого", – сказал источник.

Напомним, российские спецслужбы рассматривают четыре основные версии крушения самолета Ту-154 в Черном море 25 декабря.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.