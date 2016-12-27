Причины крушения Ту-154 будут известны через две недели – СМИ

Точные причины авиакатастрофы Ту-154 Минобороны РФ станут известны примерно через две недели. Об этом сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 27 декабря.

В то же время он подчеркнул, что с поднятием на поверхность одного из "черных ящиков", в данном случае наиболее ценного для специалистов, картина может проясниться чуть раньше. По его словам, самописец с параметрическими характеристиками даст ответ на многие вопросы.

Второй "черный ящик", – речевой самописец, который записывает переговоры экипажа. "Опыт показывает, что эти записи мало чем помогают при исследовании причин аварии… Они важны при оценке правильности действий экипажа", – подчеркнул источник.

Комментируя слова очевидцев о якобы неадекватных действиях пилотов, сильно задравших нос Ту-154, собеседник пояснил, что речь идет о попытке экипажа посадить воздушное судно на воду.

"Летчики, судя по всему, поняли, что самолет не может по каким-то причинам взлететь, и приняли решение совершить посадку на воду, и для этого стали задирать нос, чтобы плавно сеть на водную гладь. Но у них не было никаких шансов, поскольку самолет был слишком тяжел для этого", – сказал источник.

Напомним, российские спецслужбы рассматривают четыре основные версии крушения самолета Ту-154 в Черном море 25 декабря.

Источник: korrespondent.net