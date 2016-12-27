Штайнмайер обеспокоен ситуацией в Евросоюзе

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью газете Saarbrücker Zeitung выразил обеспокоенность ситуацией в Евросоюзе. "Европа, бесспорно, движется в неспокойном фарватере и должна быстро найти в себе силы, чтобы восстановиться", – заявил он.
Штайнмайер считает, что Евросоюз должен найти ответы там, где он до сих пор их не дал. В качестве важнейших приоритетов он назвал будущую стратегию в отношении мигрантов и беженцев, внутреннюю и внешнюю безопасность, рынок труда и экономику.
"Там, где безработица среди молодежи составляет 50% и даже больше, естественно, не возникнет энтузиазма по поводу Европы", – констатировал министр.
Он также отметил, что Европа не решит своих проблем с теми, кто видит выход в возвращении к национальной обособленности. Штайнмайер выразил надежду на то, что и после выборов в Нидерландах, во Франции и в Германии в 2017 году повсюду будут править правительства, "которые выступают за Европу и не допустят свертывания процессов европейской интеграции".
Ранее Штайнмайер заявлял, что безопасность Европы под угрозой – особенно с учетом российской агрессии и призывает министров иностранных дел европейских стран к большему контролю над вооружениями.
Источник: korrespondent.net
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