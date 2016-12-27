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27. 12. 2016

В России силовики пока не будут летать на Ту-154

Полеты самолетов Ту-154, которые находятся в распоряжении силовых ведомств РФ, приостановлены до выяснения причин крушения над Черным морем. Об этом сообщает Интрефакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"В связи с авиакатастрофой Ту-154 Минобороны РФ принято решение временно прекратить полеты самолетов этой марки до окончания расследования", – сказал собеседник.

Он отметил при этом, что сейчас в эксплуатации находится ограниченное число данного типа самолетов и на воздушных перевозках приостановление их полетов существенно не скажется.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 декабря cамолет Минобороны РФ Ту-154 упал в Черное море близ Сочи. На его борту находились 92 человека: военнослужащие, журналисты, ансамбль имени Александрова и глава фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка (доктор Лиза). Они летели в Сирию.

Водолазы обнаружии обломки Ту-154 в полутора километрах от берега.

Источник: korrespondent.net

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