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27. 12. 2016

Эксперт назвал "блокаду Донбасса" эскалацией конфликта

 
Директор Украинского института стратегий глобального развития и адаптации Виктор Левицкий заявил, что анонсированная "полная блокада" оккупированных территорий на востоке Украины приведт к большему разделению Донбасса и Украины.
 
По его мнению, единственным результатом станет ожесточение населения блокируемых территорий и ожидаемый рост антиукраинских настроений на неподконтрольных территориях.
 
"Именно таковыми были результаты блокады Крыма в 2015 году. Показательно, что даже Рафат Чубаров, один из вдохновителей крымской блокады, выступил против блокады Донбасса", - отметил Левицкий.
 
Он считает, что блокада,  направленная на радикализацию настроений как на неподконтрольных территориях так и в среде радикальных сторонников силового варианта решения проблемы Донбасса призван затруднить такое развитие событий, которое станет приговором для "партии войны" в недалеком будущем.
 
Напомним, ранее "ветераны Войны за независимость" объявили о блокаде торговли с оккупированными территориями на Донбассе.
Киев выступил против новой блокады ЛДНР

Источник: korrespondent.net

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