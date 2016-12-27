Эксперт назвал "блокаду Донбасса" эскалацией конфликта

Директор Украинского института стратегий глобального развития и адаптации Виктор Левицкий заявил, что анонсированная "полная блокада" оккупированных территорий на востоке Украины приведт к большему разделению Донбасса и Украины.

По его мнению, единственным результатом станет ожесточение населения блокируемых территорий и ожидаемый рост антиукраинских настроений на неподконтрольных территориях.

"Именно таковыми были результаты блокады Крыма в 2015 году. Показательно, что даже Рафат Чубаров, один из вдохновителей крымской блокады, выступил против блокады Донбасса", - отметил Левицкий.

Он считает, что блокада, направленная на радикализацию настроений как на неподконтрольных территориях так и в среде радикальных сторонников силового варианта решения проблемы Донбасса призван затруднить такое развитие событий, которое станет приговором для "партии войны" в недалеком будущем.

Напомним, ранее "ветераны Войны за независимость" объявили о блокаде торговли с оккупированными территориями на Донбассе.

Киев выступил против новой блокады ЛДНР

Источник: korrespondent.net