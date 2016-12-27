Убийство посла РФ. Турецким СМИ запретили освещать расследование

Турецким средствам массовой информации запретили освещать расследование убийства посла России Андрея Карлова. Соответствующее решение принял суд Анкары, сообщает агентство Anadolu.
Таким образом турецким СМИ запрещено публиковать новости, фото и видеоматериалы, сделанные во время убийства и после него на месте преступления, данные о подозреваемых в связях с убийцей. Запрет будет действовать до конца расследования.
По данным издания, вердикт принят по запросу главного прокурора Анкары. Он считает, что любые публикации могут стать препятствием для "здорового" расследования дела.
Напомним, 19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ застрелил посла РФ в этой стране Карлова. Алтынташ выстрелил девять раз в посла России. Вскоре после убийства его ликвидировал турецкий спецназ.
Источник: korrespondent.net
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