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27. 12. 2016

В России заявили о начале подачи газа в Крым

Российские власти заявили о начале подачи газа в Крым с материковой части РФ.  

Сообщается, что президент РФ Владимир Путин во вторник, 27 декабря, дал старт подаче газа в Крым с территории материковой России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы (ГТС) полуострова к магистральным газопроводам РФ.

Общая протяженность газопровода (358,7 км) включает в себя двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив и газопровод-отвод на Симферополь протяженностью 27,3 км.

Как сообщал Корреспондент.net, 23 декабря Владимир Путин заявил, что российский газ пустят в Крым на днях. 

Украинский газ поставляют в Крым - СМИ

Источник: korrespondent.net

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