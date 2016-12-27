В России заявили о начале подачи газа в Крым

Российские власти заявили о начале подачи газа в Крым с материковой части РФ.

Сообщается, что президент РФ Владимир Путин во вторник, 27 декабря, дал старт подаче газа в Крым с территории материковой России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы (ГТС) полуострова к магистральным газопроводам РФ.

Общая протяженность газопровода (358,7 км) включает в себя двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив и газопровод-отвод на Симферополь протяженностью 27,3 км.

Как сообщал Корреспондент.net, 23 декабря Владимир Путин заявил, что российский газ пустят в Крым на днях.