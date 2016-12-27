Stratfor: Отношения Украины и РФ могут измениться

В 2017 году Россия попытается усилисть свое влияние на постсоветском пространстве, воспользовавшись проблемами Евросоюза, которые обнажились после голосования по Brexit. Об этом говорится в отчете частной американской разведывательной компании Stratfor.
Аналитики считают, что такие страны, как Украина, Молдова и Грузия вряд ли смогут в будущем году глубже интегрироваться в ЕС и, возможно, перейдут к более прагматичным отношениям с Россией, которая также начнет вести себя осторожнее в отношении соседних государств. Возобновление торговых связей может повлиять на статус территорий, отторгнутых от Украины, Молдовы и Грузии.
Кремль получит новые возможности благодаря трениям между странами Запада, а победа Дональда Трампа на выборах президента США может предвещать перемены и в политике Вашингтона в отношении Москвы, считают в Stratfor.
К тому же в 2017 году состоятся выборы во Франции, Нидерландах, Германии и Италии. Их результаты "могут еще больше расширить разногласия в Европе".
По мнению экспертов, Кремль попытается подорвать единство стран Запада в вопросе санкций, применяя для этого кибератаки, пропаганду и политических манипуляций. Это будет означать новый виток противостояния между Россией и Западом. США и НАТО вряд ли позволят России господствовать над Евразией.
Напомним, в начале декабре в Stratfor заявили, что Киев вынудят пойти на уступки в вопросе реализации Минских соглашений.
Ранее Корреспондент.net разбирался, чего стоят прогнозы Stratfor и стоит ли вообще верить политическим прогнозам.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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