Stratfor: Отношения Украины и РФ могут измениться

В 2017 году Россия попытается усилисть свое влияние на постсоветском пространстве, воспользовавшись проблемами Евросоюза, которые обнажились после голосования по Brexit. Об этом говорится в отчете частной американской разведывательной компании Stratfor.

Аналитики считают, что такие страны, как Украина, Молдова и Грузия вряд ли смогут в будущем году глубже интегрироваться в ЕС и, возможно, перейдут к более прагматичным отношениям с Россией, которая также начнет вести себя осторожнее в отношении соседних государств. Возобновление торговых связей может повлиять на статус территорий, отторгнутых от Украины, Молдовы и Грузии.

Кремль получит новые возможности благодаря трениям между странами Запада, а победа Дональда Трампа на выборах президента США может предвещать перемены и в политике Вашингтона в отношении Москвы, считают в Stratfor.

К тому же в 2017 году состоятся выборы во Франции, Нидерландах, Германии и Италии. Их результаты "могут еще больше расширить разногласия в Европе".

По мнению экспертов, Кремль попытается подорвать единство стран Запада в вопросе санкций, применяя для этого кибератаки, пропаганду и политических манипуляций. Это будет означать новый виток противостояния между Россией и Западом. США и НАТО вряд ли позволят России господствовать над Евразией.

Напомним, в начале декабре в Stratfor заявили, что Киев вынудят пойти на уступки в вопросе реализации Минских соглашений.

Ранее Корреспондент.net разбирался, чего стоят прогнозы Stratfor и стоит ли вообще верить политическим прогнозам.

Источник: korrespondent.net