Лента RSS
Подписаться на ленту
27 декабря 2016, вторник, 15:39
+2°C
Завтра -1°C
+2°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,04
27. 12. 2016

В Москве рассказали об успешном испытании новейшего оружия в Сирии

За время военной операции в Сирии было опробовано более 160 образцов новейшего и перспективного оружия российского производства.

Об этом во вторник, 27 декабря, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам главы российского оборонного ведомства, в целом новое оружие "доказало свою высокую надежность".

Ранее в сети появилось видео высадки в Сирии российских военных. 

В Алеппо прибыл батальон военной полиции РФ

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.