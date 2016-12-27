В Москве рассказали об успешном испытании новейшего оружия в Сирии

За время военной операции в Сирии было опробовано более 160 образцов новейшего и перспективного оружия российского производства.

Об этом во вторник, 27 декабря, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам главы российского оборонного ведомства, в целом новое оружие "доказало свою высокую надежность".

Ранее в сети появилось видео высадки в Сирии российских военных.