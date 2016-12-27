Лента RSS
Подписаться на ленту
27 декабря 2016, вторник, 15:43
+2°C
Завтра -1°C
+2°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,04
27. 12. 2016

Сутки в АТО: двое раненых, двое в плену

 
За сутки 26 декабря двое военных были ранены, еще двое попали в плен ЛНР. Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
 
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, двое наших воинов получили ранения. Кроме того, двое украинских военнослужащих попали во вражеский плен, заблудившись в районе Бахмутской трассы", - рассказал он.
 
 
В ДНР же заявили, что за сутки 26 декабря по их территории было выпущено 86 мин 
 
В ЛНР сегодня озвучили потери за период с 18 по 25 декабря. Так, по их словам, в районе Дебальцево погибли шесть их представителей и семь ранены. Еще двое числятся пропавшими без вести.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в АТО за сутки увеличилось количество обстрелов.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.