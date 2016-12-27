Сутки в АТО: двое раненых, двое в плену

За сутки 26 декабря двое военных были ранены, еще двое попали в плен ЛНР. Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, двое наших воинов получили ранения. Кроме того, двое украинских военнослужащих попали во вражеский плен, заблудившись в районе Бахмутской трассы", - рассказал он.

В ДНР же заявили, что за сутки 26 декабря по их территории было выпущено 86 мин

В ЛНР сегодня озвучили потери за период с 18 по 25 декабря. Так, по их словам, в районе Дебальцево погибли шесть их представителей и семь ранены. Еще двое числятся пропавшими без вести.

Напомним, ранее сообщалось, что в АТО за сутки увеличилось количество обстрелов.

Источник: korrespondent.net