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27. 12. 2016

На Филиппинах изъяли наркотики на 120 млн долларов

Власти Филиппин изъяли огромную партию метамфетамина – 890 кг общей стоимостью 120 млн долларов. Об этом сообщают местные СМИ.

"Это не только самое крупное изъятие наркотиков в этом году, но вообще в истории страны", – сообщил министр юстиции Филиппин Виталиано Агирре.

Правоохранители задержали 10 человек, причастных к транспортировке наркотиков – трех китайцев и семерых филиппинцев.

Как сообщал Корреспондент.net, на Филиппинах ведется жесткая борьба не только с распространением наркотиков, но и самими наркоманами. По данным СМИ, власти создали отряды для убийства наркоманов.

Даже филиппинский президент Родриго Дутерте застрелил троих наркодиллеров. Он сделал это, когда был мэром города Давао.

Источник: korrespondent.net

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