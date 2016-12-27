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27. 12. 2016

Турчинов: 2017-й станет переломным в освобождении Донбасса

Следующий, 2017 год станет переломным в вопросе освобождения неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом во вторник, 27 декабря, заявил на брифинге секретарь СНБО Александр Турчинов.

По словам Турчинова, 2016 год стал первым годом за период войны, когда Украина не потеряла свои территории, отразила все атаки сепаратистов и начала освобождать свои земли.

Также, глава СНБО прокомментировал решение группы добровольцев о блокировании неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

"Будет принято решение блокировать – значит, будем блокировать. Не будет принято такое решение верховным главнокомандующим (президентом Порошенко, – Ред.) – значит, этого делать никто не будет", – сказал Турчинов.

Ранее Александр Турчинов угрозы РФ назвал новой фазой гибридной войны. 

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Источник: korrespondent.net

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