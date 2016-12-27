НАБУ расследует злоупотребления при рефинансировании Привата

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует дело о злоупотреблении средствами рефинансирования ПриватБанка. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник в интервью изданию Realist.
"Бюро расследует злоупотребления при использовании средств, выделенных банкам на рефинансирование. Это производство начато раньше, до национализации ПриватБанка. Мы получили информацию о том, что ряд украинских банков, которые в дальнейшем ликвидировали, открывали корреспондентские счета в банках за рубежом. Там фигурирует ряд банков, в том числе и ПриватБанк", – сказал он.
Также Сытник прокомментировал заявление главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, что недостаток капитала ПриватБанка к апрелю 2015 года составлял 97% корпоративного портфеля, оценив возможную причастность к данному факту НБУ.
"Если подобные действия происходят с ведома руководства НБУ, то у них может быть элемент коррупции. Но я хотел бы подчеркнуть, что предметом расследований Бюро является не оценка действий топ-менеджмента банков, а установление факта возможного участия или неучастия руководства или представителей НБУ в процессах, следствием которых стало причинение вреда интересам государства. Озвученную цифру я не готов комментировать", – заявил директор НАБУ.
Отметим, в НБУ считают, что банкротство ПриватБанка стало бы катастрофой.
Источник: korrespondent.net
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