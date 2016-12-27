Луценко отвез беспилотник в АТО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал беспилотный летательный аппарат бойцам взводного опорного пункта на рубеже города Торецкое Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ во вторник, 27 декабря.
Во время поездки генпрокурор посетил взводный опорный пункт 45 бригады Высокомобильных десантных войск Украины.
"Луценко пообщался с личным составом и передал бойцам беспилотный летательный аппарат, который должен помочь нашим защитникам контролировать перемещение врага и отслеживать его диспозиции", – сообщили в ГПУ.
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Также генпрокурор поздравил бойцов бригады ВДВ с наступающими праздниками и пожелал мира.
Отметим, ранее в ВСУ раскритиковали разведывательные беспилотники Raven RQ-11B Analog Raven Systems, которые Украина получила от США.
Источник: korrespondent.net
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