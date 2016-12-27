Лента RSS
Подписаться на ленту
27 декабря 2016, вторник, 18:48
+2°C
Завтра -1°C
+2°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,04
27. 12. 2016

Луценко отвез беспилотник в АТО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал беспилотный летательный аппарат бойцам взводного опорного пункта на рубеже города Торецкое Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ во вторник, 27 декабря.

Во время поездки генпрокурор посетил взводный опорный пункт 45 бригады Высокомобильных десантных войск Украины.

"Луценко пообщался с личным составом и передал бойцам беспилотный летательный аппарат, который должен помочь нашим защитникам контролировать перемещение врага и отслеживать его диспозиции", – сообщили в ГПУ.

Cмотрите фотогалерею: Луценко отвез беспилотник в АТО

Также генпрокурор поздравил бойцов бригады ВДВ с наступающими праздниками и пожелал мира.

Отметим, ранее в ВСУ раскритиковали разведывательные беспилотники Raven RQ-11B Analog Raven Systems, которые Украина получила от США.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.