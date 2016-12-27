Лента RSS
Подписаться на ленту
27 декабря 2016, вторник, 18:47
+2°C
Завтра -1°C
+2°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,04
27. 12. 2016

Ирак пообещал разгромить ИГ за три месяца

Иракская армия в течении трех месяцев разгромит террористов "Исламского государства", заявил премьер-министр страны Хайдер Аль-Абади в эфире телеканала Ас-Сумария.

Напомним, сейчас иракские военные проводят операцию по освобождению от ИГ второго по величине города страны - Мосула.

Ранее в Ираке рассказали, где прячется главарь ИГ.

А накануне в США спрогнозировали разгром "Исламского государства" в течении двух лет.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.