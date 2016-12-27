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27. 12. 2016

Суд отказал защите Януковича в отводе судьи

Печерский районный суд Киева отказал адвокатам бывшего президента Украины Виктора Януковича в отводе судьи по делу Майдана. После этого защита вызвала в суд полицию, передает 112 Украина.

"Буквально только что завершилось заседание по ходатайству защиты Виктора Януковича Виталия Сердюка об отводе судьи Тарасюк. Судья зачитала решение и отметила, что это ходатайство они не поддерживают", – говорится в сообщении.

После этого представители Януковича-президента вызвали в Печерский суд правоохранителей, увидев признаки преступления в действиях судей и прокуроров.

"Данным постановлением Виктор Янукович лишен возможности предоставить показания суду, которые он желает предоставить по делу о государственной измене. Непонятно, почему суд вопреки положениям ст. 6 Европейской конвенции, находясь под давлением ГПУ, лишает граждан Украины возможности предстать перед судом и выразить свою позицию по любым вопросам", – отметил адвокат Виталий Сердюк.

В свою очередь прокурор по делу Януковича Александр Кравченко попросил обеспечить приезд экс-президента на родину и заявил, что берет ответственность за его безопасность на территории Украины.

Его (Януковича – ред.) встречу на государственной границе, арестую в соответствии с постановлением следственного судьи Печерского райсуда Киева и под полной охраной доставлю в суд г. Киев, а затем в СИЗО", – пообещал прокурор.

Как сообщал Корреспондент.net, 15 декабря Печерский райсуд Киева разрешил задержать Януковича. Ранее генпрокурор Юрий Луценко устно объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

В свою очередь Янукович заявил о госперевороте в Украине. Он считает незаконными все действия Верховной Рады после его отъезда из Киева.

Источник: korrespondent.net

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