Луценко резко повысит зарплаты прокурорам

Заработная плата сотрудников прокуратуры в Украине в 2017 году будет увеличена на 61%. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в ходе рабочей поездки в Донецкую область, передает пресс-служба надзорного ведомства.
По словам Луценко, зарплата сотрудников прокуратуры в следующем году в среднем составит 15-18 тысяч гривен в зависимости от выслуги лет (в 2016 году – 8-11 тысяч гривен).
Также запланировано повышение ежемесячной компенсации расходов на аренду жилья с 2,5 тысяч гривен до 4 тысяч гривен (также на 61% по сравнению с 2016 годом), которая выплачивается как ежемесячная премия.
Как сообщал Корреспондент.net, с 1 января 2017 года минимальная заработная плата в Украине будет повышена до 3,2 тысяч гривен. Именно такая цифра указана в госбюджете, принятом Верховной Радой.
Источник: korrespondent.net
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-