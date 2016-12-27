СБУ запретила российскому рэперу въезд в Украину

Российскому рэперу, выступающему под псевдонимом L'One, запретили въезд в Украину на три года. Об этом во вторник, 27 декабря, у себя в Facebook сообщил народный депутат Владимир Парасюк, ссылаясь на решение Совета безопасности Украины (СБУ).
В документе сказано, что гражданину РФ Горозии Левану Эмзаровичу (L'One) вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на три года.
"Никто не имеет права незаконно посещать украинский Крым, а тем более, если речь идет об адептах "русского мира", – написал Парасюк.
Ранее сообщалось, что Наташе Королевой запретили въезд в Украину.
Запрет не для всех. Российские артисты в Украине
Источник: korrespondent.net
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