МВД: Результаты по Княжичам обнародуют 28 декабря

Результаты служебного расследования перестрелки в селе Княжичи Киевской области обнародуют завтра, 28 декабря. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков журналистам в понедельник, сообщает УНИАН.
В результате перестрелки в Княжичах утром 4 декабря погибли пять правоохранителей.
"Национальная полиция ведет следствие по Княжичам. Следствие по Княжичам ведет Генеральная прокуратура. В Национальной полиции завершено служебное расследование, материалы которого мы опубликуем завтра", – подчеркнул Аваков.
Он уточнил: "Будут опубликованы результаты служебного расследования Национальной полиции, а следствие по инциденту в Княжичах ведет Генеральная прокуратура".
Аваков уйдет? Последствия трагедии в Княжичах
Напомним, в связи с перестрелкой в Княжичах на время служебного расследования отстранены от службы 25 полицейских, которые участвовали в спецоперации.
Источник: korrespondent.net
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