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27. 12. 2016

Украинцев предупредили о сильном ветре

В Украине в среду, 28 декабря, ожидаются сильные порывы ветра, сообщает Укргидрометцентр. Ветер со скоростью 15-20 м/с прогнозируется в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. В Карпатах его сила может достичь 25 м/с.

В пресс-службе ГСЧС в свою очередь призвали украинцев придерживаться элементарных правил безопасности во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", – отметили спасатели.

 
 

Напомним, с 30 декабря в Украину идет похолодание.

Источник: korrespondent.net

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