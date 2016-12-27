Украинцев предупредили о сильном ветре

В Украине в среду, 28 декабря, ожидаются сильные порывы ветра, сообщает Укргидрометцентр. Ветер со скоростью 15-20 м/с прогнозируется в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. В Карпатах его сила может достичь 25 м/с.

В пресс-службе ГСЧС в свою очередь призвали украинцев придерживаться элементарных правил безопасности во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", – отметили спасатели.

Напомним, с 30 декабря в Украину идет похолодание.

Источник: korrespondent.net