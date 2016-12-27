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27. 12. 2016

В Сочи отменили новогодние гуляния из-за аварии Ту-154

Власти российского города Сочи приняли решение отменить новогодние гуляния в связи с крушением самолета Ту-154.

"В связи с трагическими событиями, связанными с авиакатастрофой, администрация города Сочи отменила новогоднее мероприятие на площади Флага в ночь на 1 января 2017 года", – сообщила пресс-служба администрации Сочи.

Также сообщается, что сегодня в городе прошел митинг памяти, в котором "приняли участие сотни сочинцев".

Ранее планировалось, что в центре Сочи пройдут ночные новогодние гуляния с участием артистов.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 декабря cамолет Минобороны РФ Ту-154 упал в Черное море близ Сочи. На его борту находились 92 человека: военнослужащие, журналисты, ансамбль имени Александрова и глава фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка (доктор Лиза). Они летели в Сирию.

Водолазы обнаружии обломки самолета в полутора километрах от берега. Уже опубликовано видео подъема Ту-154 со дна моря.

Источник: korrespondent.net

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